Egyptisk luftangrep rammer «et stort antall» opprørere i ørkenen

NTB utenriks

Angrepet var rettet mot opprørere mistenkt for å ha vært involvert i et omfattende angrep på egyptiske politifolk sørvest for Kairo 20. oktober.

Tre kjøretøy som fraktet store mengder våpen, ammunisjon og «ekstremt eksplosivt materiale» ble ødelagt i tirsdagens angrep, opplyser en talsmann for hæren til AFP. Angrepet fant sted i et ørkenområde om lag 80 kilometer sørvest for Kairo, nær Fayoum.

Hærens talsmann, oberst Tamer el-Rifai, opplyser at omfanget av tirsdagens angrep ennå er uklart og at antall antatte opprørere som ble drept, så langt er ukjent. Men han sier det dreier seg om et «stort antall».

Angrepet tirsdag ble igangsatt etter at hæren hadde fått «bekreftede opplysninger» om hvor opprørerne skjulte seg, heter det på egyptisk fjernsyn.

Talsmannen opplyser at luftangrepet ble utført i samarbeid med politiet og bakkestyrker, og at det resulterte i at politisjef Mohamed al-Hayes ble funnet og fraktet i sikkerhet. Han ble bortført av opprørere i angrepet 20. oktober.

Egyptiske politistyrker aksjonerte da mot opprørernes skjulested i Giza, rundt 135 kilometer sørvest for Kairo. Angrepet gikk imidlertid alvorlig galt da politistyrkene gikk i et bakhold. Offisielt ble 16 politimenn drept, men andre kilder oppga minst 54 drepte politifolk. Blant de drepte skal det ha vært to brigadegeneraler, en oberst og ti oberstløytnanter. Myndighetene har innledet gransking for å finne ut hvorfor raidet gikk galt.

(©NTB)