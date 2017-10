Åtte palestinere drept i israelsk aksjon mot tunnel fra Gaza

NTB utenriks

Den israelske hærens talsmann Jonathan Conricus opplyste mandag at deres styrker hadde ødelagt en «terror-tunnel» på den israelske siden av grensen. Han la til at Israel holder Hamas ansvarlig for å ha krenket landets suverenitet.

Tunnelen var gravd ut fra Gazastripen, under grensen og inn på israelsk territorium. Ifølge hærens talsmann Ronen Manelis var ikke intensjonen å drepe noen. Flesteparten av ofrene døde som følge av røyk som dannet seg inne i tunnelen under eksplosjonen, forklarte han mandag. Målet var å sette tunnelen ut av spill, slo Manelis fast.

– Vi kommer til å påføre skade på dem som forsøker å skade oss. I dag avdekket vi en tunnel og ødela den, og vi kommer til å fortsette med det, sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

Hamas opplyser at en av de drepte tilhørte deres væpnede fløy Qassam-brigadene, mens to av de andre som er drept tilhørte Islamsk jihad, en mindre militsgruppe på Gazastripen.

– Vårt svar på denne kriminelle handlingen vil bli kunngjort når øyeblikket er inne, sa Islamsk jihads talsmann Dawood Shihab til journalister mandag.

Hamas skriver på Twitter at angrepene innebærer «en ny krig mot Gazas befolkning».

Det har vært få sammenstøt langs grensen mellom Israel og Gaza siden krigen i 2014. Under Gaza-krigen brukte Hamas et nettverk av tunneler til å skjule våpen og krigere og til å forsøke å utføre angrep mot Israel.

(©NTB)