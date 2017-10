Washington full av spekulasjoner etter avsløringer om Russland-etterforskning

NTB utenriks

Ifølge CNN er siktelsene godkjent av en storjury, og kommer i forbindelse med etterforskningen av påstander om russisk innblanding i fjorårets presidentvalg.

Siktelsene er foreløpig ikke offentliggjort, men kilder CNN har snakket med sier planen er å varetektsfengsle de siktede allerede mandag.

I løpet av helgen har flere medier prøvd å få høytstående personer i Det hvite hus og i Senatet til å uttale seg, og flere navn fra Trump-kampanjen er blitt nevnt.

– Sammensvergelse

Søndag tok president Donald Trump til Twitter for å vise sin avsky. I en rekke meldinger hinter han til at siktelsene er motivert av Demokratene for å svekke skattereformen det republikanske partiet jobber med.

– Denne russiske sammensvergelsen skjedde aldri. Demokratene bruker denne heksejakten til ond politikk, skriver han.

– Demokratene og Hillary Clinton er så skyldige, skriver han videre.

Mueller

Det er ikke uvanlig at siktelser ikke offentliggjøres, sier tidligere statsadvokat Barbara McQuade. Hun sier hun er overrasket over at det skal være tatt ut siktelser på det nåværende tidspunktet.

– Det kommer ny informasjon hele tiden og saken er så kompleks, så det skal et stort juridisk team til for å komme til bunns i alt og ha nok hold i saken til å ta ut siktelser. Men på den annen side er spesialetterforsker Robert Mueller, som leder etterforskningen, kjent for å jobbe med hastesaker og har et team med 16 toppadvokater som sikkert jobber døgnet rundt, sier McQuade til NBC News.

Muellers team har ikke uttalt seg etter avsløringene.

New Jerseys guvernør Chris Christie, som tidligere samarbeidet tett med Trump, sa søndag at «det viktigste for det amerikanske folk å vite, er at presidenten ikke er under etterforskning, og ingen har sagt til ham at han er det».

