Trump-medarbeider innrømmer å ha løyet for FBI

NTB utenriks

Papadopoulos var yngst i Trump-kampanjens stab av utenrikspolitiske rådgivere og ifølge The Washington Post svært ivrig etter å arrangere møter med president Vladimir Putin og andre ledende russere.

Flere sentrale Trump-rådgivere var skeptiske til dette og advarte blant annet om at det kunne komme i konflikt med amerikansk lovgiving.

Papadopoulos ga imidlertid ikke opp og forsøkte gjentatte ganger å overtale Trump og sentrale personer i kretsen rundt ham til å ha slike møter.

Liten innflytelse

Dette går fram av de over 20.000 dokumentene Trump-kampanjen overlot til granskerne i Kongressen tidligere i år, etter at de først var gjennomgått av Det hvite hus og advokater.

Ifølge The Washington Post hadde Papadopoulos liten innflytelse på Trumps valgkamp, og det er også uklart om han hadde så gode kontakter i Russland som han hevdet å ha.

Tidligere i måneden erkjente han seg skyldig i å ha løyet for FBIs etterforskere om sin kontakt med en russisk professor med bånd til Kreml, ifølge rettsdokumentene.

Eposter

Ifølge rettsdokumenter som ble offentliggjort mandag, fortalte professoren under et møte med Papadopoulos i april i fjor at russiske myndigheter hadde «tusenvis av eposter» som kunne brukes til å sverte Hillary Clinton.

Da FBI i januar i år spurte Papodopolous om dette møtet, hevdet han at det var uten betydning. Senere innrømmet han at han visste at professoren hadde «betydelig kontakt» med russiske regjeringskretser, skriver The New York Times.

(©NTB)