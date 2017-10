Ny runde med fredssamtaler om Syria i Astana 

NTB utenriks

Russland og Iran, Assads fremste støttespillere, er også representert under samtalene, som åpnet mandag. Det samme er Tyrkia som støtter flere av opprørsgruppene i Syria, bekrefter en talsmann for utenriksdepartementet i Kasakhstan, Anuar Zjhainakov.

Under tidligere forhandlingsrunder i Astana er det oppnådd enighet om å opprette fire demilitariserte soner, både for å redusere kamphandlingene mellom regjerings- og opprørsstyrker og for å sikre nødhjelp til sivilbefolkningen.

Barn sulter

Opprørerne har frivillig forlatt flere av sonene, men til tross for dette har det vist seg vanskelig å få inn nok nødhjelp.

I Øst-Ghouta, som ligger rett utenfor hovedstaden Damaskus, sulter nå tusenvis av barn, og for 1.500 av dem er situasjonen ifølge FNs barnefond (UNICEF) kritisk.

Røde Kors slo også nylig alarm og opplyste at kamphandlingene i flere av sonene er i ferd med å blusse opp igjen.

Russiske styrker

Under den forrige forhandlingsrunden i september ble Russland, Tyrkia og Iran enige om å samarbeide om å patruljere en såkalt buffersone i Idlib-provinsen, dit mange opprørere nå har funnet veien.

Som et resultat av Astana-samtalene patruljerer også russiske sikkerhetsstyrker i Øst-Ghouta og Homs-provinsen.

FN-forhandlinger

Parallelt med samtalene i Astana pågår også en fredsprosess i regi av FN, men denne har til nå gitt få om noen resultater.

Under et besøk i Moskva i midten av oktober oppfordret FNs Syria-utsending Staffan de Mistura partene til å ta steget fra demilitariserte soner til «en mer stabil politisk løsning».

Neste forhandlingsrunde i FN-regi åpner i Genève 28 november.

