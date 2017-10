May vil ha tiltak mot seksuell trakassering

NTB utenriks

May oppfordrer Underhuset til å etablere et konfliktråd for å granske anklager om seksuell trakassering begått av folkevalgte.

– Det er avgjørende at ansatte og offentligheten har tiltro til Parlamentet, sa May mandag.

May uttalte dagen i forveien at dagens system ikke er godt nok tilrettelagt for å håndtere slike anklager. Det samme gjentok Underhusets leder Andrea Leadsom mandag.

Leadsom sa på spørsmål fra Labour-politiker Harriet Harman at alle som er ansatt i Parlamentet bør ha tilgang til et uavhengig støtteapparat med makt til å henvise alvorlige saker videre til politiet.

Mays utspill kommer mens det dukker opp stadig flere meldinger av både ny og gammel dato om seksuell trakassering begått av folkevalgte og andre maktpersoner, blant dem BBC-produsenter og journalister.

Navngitte parlamentarikere

Medarbeidere i Det konservative partiet har utarbeidet en liste over 36 nåværende parlamentarikere i London som anklages for seksuell trakassering.

Listen, som i tillegg omfatter sju ikke navngitte politikere, er ikke offentliggjort, men avisen The Telegraph har fått tilgang til en delvis sladdet versjon av listen.

– Problemet er at det ikke finnes noe uavhengig organ som vi kan henvende oss til med våre opplevelser, sier et ikke navngitt parlamentsmedlem til avisen.

– Utnytter situasjonen

Parlamentsmedlem John Whittingdale, som representerer De konservative, medgir at seksuell trakassering er et problem.

–Situasjonen er slik i Westminster at man har folk med mye makt som ofte arbeider til sent på kvelden og som er langt borte fra sine familier. De er ofte omgitt av unge mennesker som ser opp til dem, og noen utnytter situasjonen, sier han.

Anklagene omhandler blant annet klåing på kvinnelige ansatte, upassende kommentarer, og at sekretærer har fått i oppgave å kjøpe sexleketøy og leie prostituerte.

To politikere i statsminister Theresa Mays regjering er oppført på listen. May sier saken skal granskes.

– Jeg mener at situasjonen ikke lenger kan tolereres. Det er rett og slett ikke rettferdig for de ansatte, mange av dem er unge mennesker i sin første jobb, sier hun.

Skandalen som nå utfolder seg i britisk politikk kommer i kjølvannet av den omfattende #metoo-kampanjen i sosiale medier der kvinner forteller om seksuell trakassering og seksuelle overgrep.

(©NTB)