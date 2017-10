En ny tid begynner i Catalonia

NTB utenriks

Katalanske ledere, som kollektivt ble sparket fra jobben før helgen, har oppfordret sine tilhengere til å utøve «demokratisk opposisjon», uten at det er helt klart hva dette vil innebære. Mange frykter at ikke alt vil gå rolig for seg.

– Vi kan ikke anerkjenne kuppet mot Catalonia, heller ikke noen av de antidemokratiske beslutningene som sentralregjeringen har fattet, skrev den katalanske nestlederen Oriol Junqueras i en lokal avis i helgen.

Det er uklart om den katalanske lederen Carles Puigdemont, som også ble avsatt fredag, vil forsøke å møte opp på jobben mandag.

– Vi får se hva som skjer, sier en talsmann for den avsatte regjeringen til nyhetsbyrået AFP.

(©NTB)