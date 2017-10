Eksperter mener IS vil reinkarnere seg

NTB utenriks

Det store IS-kalifatet som strakte seg fra byer som Mosul til Raqqa er beseiret. Men tross territorielle tap, vil ekstremistgruppa fortsatt utgjøre en reell fare, ifølge eksperter.

Den store syriske ørkenen, kjent som Badiyat al-Sham, er 500.000 kvadratkilometer stor og er kjent for store fjellkjeder og huler. Den syriske opposisjonsaktivisten Omar Abu Laila frykter at IS vil bruke ørkenen som base geriljakrigføring.

– De elsker å krige i ørkenen, sier Laila.

IS kan ta i bruk strategien deres forgjengere, al- Qaida i Irak, brukte etter den amerikanske invasjonen i Irak i 2003. USAs forsvarssjef Joseph Dunford advarer nå mot det nye IS.

– IS er på knærne nå, og jobben vår er å sørge for at de ikke kommer seg opp igjen, sier Dunford.

– IS vil gå under jorden. De er nå ensomme ulver som ikke har noe å tape, advarer den irakiske journalisten Dana Jalal, som nå bor i Sverige.

Den USA-baserte kurdiske Irak-eksperten Mutlu Civiroglu frykter at IS vil finne støtte i sunnidominerte områder i Irak, spesielt i områder der misnøyen med den sjia-vridde regjeringen er stor.

– Det sunnimuslimske sinnet som IS har utnyttet, er fortsatt til stede. Selv om kalifatet forsvinner, er ikke IS-trusselen borte, sier Civiroglu.

(©NTB)