Eksperter advarer mot å tro at IS er nedkjempet

Med tapet av Raqqa mistet IS hovedstaden i sitt såkalte kalifat, som på det meste dekket rundt halvparten av Syria og en tredel av Irak.

Den ytterliggående islamistgruppa er imidlertid ikke beseiret og mange av opprørerne har funnet veien til Badiyat al-Sham, det 500.000 kvadratkilometer store ørkenområdet som dekker deler av Syria, Irak, Jordan og Saudi-Arabia.

Fra skjulestedene der vil de trolig føre geriljakrig og sende selvmordsbombere, advarer ekspertene.

– De liker å utkjempe slag i ørkenen, og de kommer nå til å gjøre som i de gode, gamle dager, sier den syriske aktivisten Omar Abu Laila, som nå lever i eksil i Europa.

Skjulesteder

Badiyat al-Sham-ørkenen er kjent for sine store fjellkjeder og huler og har derfor nok av skjulesteder å by på for opprørerne.

Analytikere tror ikke at opprørerne har flyktet hals over hode, men at lederne for lengst har lagt en ny strategi som de nå følger. Denne strategien ligner trolig den forgjengerne i al-Qaida benyttet i Irak i mange år.

Al-Qaida ble nesten knust av amerikanske og irakiske styrker i 2007, men da amerikanerne trakk seg tilbake i 2011, regrupperte de seg, og i 2014 tok de kontroll over store områder.

På knærne

USAs forsvarssjef Joseph Dunford advarer mot det han kaller det nye IS.

– IS er på knærne nå, og jobben vår er å sørge for at de ikke kommer seg opp igjen, sier Dunford.

USAs øverstkommanderende i Irak, general Paul Funk, tror IS nå vil kjøpe seg tid og blant annet utnytte striden mellom irakiske regjeringsstyrker og kurderne i Nord-Irak.

En tilsvarende strid kan komme mellom USA-støttede opprørere og russisk-støttede regjeringsstyrker i Syria.

Under jorda

– IS vil gå under jorda og bli en terroristorganisasjon, spår den irakiske journalisten Dana Jalal, som lever i eksil i Sverige.

– De har ikke lenger noe å forsvare, mener han.

Den USA-baserte analytikeren Mutlu Civiroglu, som er ekspert på kurderne i Syria og Irak, tror IS vil finne støtte i sunnidominerte områder i Irak, særlig i områder der misnøyen med den sjiadominerte regjeringen i Bagdad er stor.

– Det sunnimuslimske sinnet som IS har utnyttet, er fortsatt til stede. Selv om kalifatet forsvinner, er ikke IS-trusselen borte, mener han.

