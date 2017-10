CO2-nivået i atmosfæren øker i rekordfart

NTB utenriks

Det opplyser Verdens meteorologiorganisasjon (WMO). Årsaken er delvis menneskeskapte utslipp, og delvis utslipp som følge av værfenomenet El Niño.

Utslippene fra verdens energisektor har stabilisert seg de siste årene. Men konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren steg altså i fjor likevel – blant annet på grunn av utslipp fra enorme skogbranner som følge av en uvanlig kraftig El Niño.

WMOs årlige hovedrapport, The Greehouse Gas Bulletin, har kartlagt andelen CO2 i atmosfæren siden 1750. Rapporten sier at sist jorda hadde lignende CO2-nivåer, var for tre til fem millioner år siden, da havnivået var 20 meter høyere enn i dag.

– Uten raske kutt i CO2 og andre klimagasser går vi mot faretruende temperaturøkninger ved utgangen av dette århundret, nivåer langt over målesettingen fra Parisavtalen, sier WMO-sjef Petteri Taalas.

Den historiske klimaavtalen ble undertegnet av 196 land for to år siden, men er nå under press fordi president Donald Trump har besluttet å trekke USA fra avtalen.

Representanter for USA kommer likevel til å være til stede når klimaforhandlere fra hele verden møtes i Bonn i Tyskland neste uke. Gjennomføringen av Parisavtalen blir et hovedtema på FN-møtet.

– Tallene lyver ikke. Vi slipper fortsatt ut altfor mye, og dette må reverseres, sier Erik Solheim, sjefen for FNs miljøprogram.

