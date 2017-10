16 drept i Boko Haram-angrep i Kamerun og Nigeria

NTB utenriks

Ifølge lokale talsmenn var angrepet mot landsbyen Gouderi trolig hevn for at flere medlemmer av den ytterliggående islamistgruppa nylig ble pågrepet der. En talsperson sier at elleve personer ble «slaktet» natt til mandag i landsbyen.

– Boko Harams streiftog i Gouderi var et hevnangrep, sier vedkommende.

Tidlig mandag morgen ble minst fem sivile drept i et selvmordsangrep mot en moské i Aijiri Yala, like nord for delstatshovedstaden Borno i Maiduguri nordøst i Nigeria. En selvmordsbomber slo til under morgenbønnen. Flere ble såret, opplyser lokale myndigheter.

Minst 20.000 mennesker er drept siden Boko Haram grep til våpen nord i Nigeria i 2009. Konflikten har siden spredt seg til nabolandene Tsjad, Kamerun og Niger.

Opprørsgruppen anklages for drap på over 2.000 sivile og medlemmer av sikkerhetsstyrkene i Kamerun, og tusenvis av andre er tatt til fange og bortført, ifølge tankesmia International Crisis Group (ICG).

