Store ødeleggelser etter uvær i Sentral-Europa

Minst tre personer har mistet livet i høststormen som har rammet Sentral-Europa og Danmark i helgen. I Tsjekkia omkom to personer da de ble truffet av fallende trær, og i Polen mistet en mann livet da han kjørte inn et tre.

Myndighetene i Berlin erklærte søndag unntakstilstand i den tyske hovedstaden som følge av stormen med navnet «Herwart».

En person ble alvorlig skadd da han ble rammet av et stillas som var satt opp i forbindelse med et bygningsarbeid, opplyser en talsmann. Taket på eiendommen hvor arbeidet ble utført, ble revet vekk av den kraftige vinden.

Brannvesenet opplyser at det har mottatt 100 nødanrop mellom klokka 4 og 7 søndag morgen. Alt frivillig brannmannskap er bedt om å bistå.

I Hamburg er det fare for oversvømmelser etter at elven Elbe har gått over sine bredder. Brannmannskap jobbet søndag formiddag på spreng for å stenge gater i nærheten og for å sikre en parkeringskjeller som står i fare for å bli oversvømmet. Brannvesenet er kalt ut til 500 uværsrelaterte skader.

Alle tog er innstilt i sju av Tysklands 16 delstater, opplyser en talsmann for den tyske jernbanen. Tog til og fra Berlin er blant avgangene som er innstilt.

Tidligere i oktober ble Nord-Tyskland rammet av uværet «Xavier». Da mistet sju personer livet.

Også Danmark er rammet av uværet, med meldinger om en rekke oversvømmelser på Nord-Fyn og ved Odense fjord. Storebæltsbroen måtte også holdes stengt i flere timer.

