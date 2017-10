Norske diplomater kritiserer Israel, men samarbeidet med landet øker

NTB utenriks

Norges ambassade i Tel Aviv tegner i sin siste halvårsrapport et dystert bilde av menneskerettighetssituasjonen i Israel og de okkuperte områdene og viser blant annet til at de ulovlige bosetningene stadig vokser.

– Det bor i dag nesten 600.000 bosettere på palestinsk side av våpenhvile-linjen fra 1967, konstaterer diplomatene.

Anslagsvis 10.000 bosettere er også å finne i de såkalte utpostene, mens rundt 20.000 har slått seg ned på Golanhøydene som Israel har okkupert fra Syria.

– Angrep fra ekstremistiske bosettere rettet mot palestinere forblir et alvorlig problem, påpeker diplomatene.

Tusenvis av fanger

De norske diplomatene tar også opp Israels fengsling av palestinere, mange av dem mindreårige.

– Over 6.000 palestinere sitter i israelske fengsler, nærmere 500 av dem i såkalt administrativ forvaring uten tiltale eller endelig dom, konstaterer de.

Først da flere jødiske israelere ble satt i slik forvaring etter en mordbrann i den palestinske landsbyen Duma, blusset det opp en debatt om praksisen i Israel, konstaterer diplomatene.

Rapportene om mishandling av fanger er mange, og Israel anerkjenner ikke FNs torturkonvensjon, påpekes det i rapporten.

– Israel fortsetter også praksis med arrestasjon og forhør av mindreårige, ofte i strid med Barnekonvensjonen, konstaterer diplomatene, som viser til at det nå sitter rundt 300 mindreårige palestinere innesperret i Israel.

Beduiner og flyktninger

Den norske ambassaden er også bekymret for menneskerettighetssituasjonen i Israel, blant annet for 160.000 beduiner som ifølge de norske diplomatene lever under «svært kummerlige kår i Negev-ørkenen».

Israel kritiseres også for behandlingen av «rundt 40.000 afrikanske flyktninger, hovedsakelig fra Eritrea og Sudan», som ikke får oppholds- og asylsøknader vurdert individuelt.

– I stedet blir de internert i Negev-ørkenen i inntil tolv måneder og forsøkt presset til å godta gjenbosetting i tredjeland, påpeker de norske diplomatene, som antar at det er snakk om Rwanda og Uganda.

– I 2016 skal det kun ha blitt innvilget én asylsøknad i Israel, konkluderer ambassaden.

De norske diplomatene er også bekymret over den israelske regjeringens stadige utfall mot menneskerettighetsorganisasjoner som får støtte fra land som Norge og som blant annet anklages for å være «agenter for fremmede land som sverter Israel internasjonalt».

Øker samarbeidet

Til tross for kritikken av Israel har Norge inntatt «en solid rolle som finansiell aktør» i landet, konstaterer ambassaden, som viser til at oljefondets investeringer «er mer enn tredoblet siden 2011".

Oljefondet har nå aksjer i rundt 60 israelske selskap og har også kjøpt statsobligasjoner og rentepapirer for over 14 milliarder kroner de siste årene.

– Handelen mellom Norge og Israel har økt sju år på rad, konstateres det videre, samtidig som det vises til «et betydelig» samarbeid innen forskning og «et svært godt» kultursamarbeid.

Israels gassutvinning i Middelhavet er også en gyllen anledning for norske bedrifter, mener diplomatene.

Norske BW Offshore har en intensjonsavtale verdt 22,3 milliarder kroner for levering av et flytende gassanlegg. Dette kan potensielt bli den største norsk-israelske forretningsavtalen noensinne, konstaterer de.

