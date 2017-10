Minst 25 drept i angrep mot hotell i Mogadishu

NTB utenriks

En bil full av sprengstoff eksploderte utenfor hotellet Nasa-Hablod i sentrum av byen lørdag ettermiddag. Deretter sprang flere gjerningsmenn inn på hotellet der de havnet i skuddveksling med politi. Så eksploderte en bilbombe i et veikryss like ved.

Angriperne barrikaderte seg inne på hotellet og skuddutvekslingen pågikk i flere timer. Tidlig søndag lokal tid opplyste politiet at 30 personer var reddet ut, men at det var usikkert om angrepet var over.

Hotellet er et hyppig brukt møtested for politikere og ansatte i regjeringsapparatet. En minister skal ha vært blant dem som ble reddet ut, mens en tidligere landbruksminister og en tidligere politisjef skal være blant de døde.

Barn blant de døde

En polititalsmann sier alt tyder på at de to bilbombene og angrepet inne i hoteller er samordnet. Ekstremistgruppa al-Shabaab sier den står bak angrepet.

Dødstallet ble sent lørdag oppjustert fra 18 til 23, etter at politiet fant en kvinne og tre barn skutt og drept. Det ene barnet var et spedbarn. Ifølge lokalt politi ble alle skutt i hodet. Kort tid etter var 25 personer bekreftet døde. Politiet sier antall drepte trolig vil stige. Det er meldt om minst 30 sårede.

I tillegg skal minst fire angripere også være drept.

Hyppige angrep

Mogadishu har vært rammet av flere store bombeangrep de siste årene, senest 14. oktober da over 350 mennesker ble drept idet en lastebil full av sprengstoff eksploderte utenfor et hotell i sentrum av byen.

Dette angrepet var det verste selvmordsangrepet i det krigsherjede landet. Ingen har så langt tatt på seg skylden for angrepet, men myndighetene anklaget al-Shabaab for å stå bak.

Gruppa har gjennomført mange lignende angrep i Mogadishu.

