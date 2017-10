Islands statsminister tror på ny regjeringsperiode

NTB utenriks

Klokken 22 lokal tid stengte valglokalene på Island, og etter at litt over 114.000 stemmer er telt opp ser nåværende statsminister Bjarne Benediktssons parti ut til å bli det største.

Prognosene viser at partiet ser ut til å få en oppslutning på 25,8 prosent. De mister dermed fem seter i Alltinget, men er fortsatt klart større enn opposisjonspartiet Venstrebevegelsen – de grønne, ifølge Iceland Monitor.

– Vi vinner dette valget. Og vi håper på flere seter i løpet av natten, sa Bendiktsson og ble møtt med jubel fra sine tilhengere.

Til nyhetsbyrået AP sier han at han tror partiet vil klare å danne regjering:

– Vi må likevel ta et dypt åndedrag og vente på det endelige resultatet for å se hva slags muligheter vi har.

Island har om lag 248.000 registrerte velgere. Det endelige resultatet er ventet søndag morgen.

Regjeringssamarbeid

Venstrebevegelsen ser ut til å få en oppslutning på skuffende 17,1 prosent med tanke på meningsmålingene før valget, som viste en oppslutning på mellom 20 og 25 prosent.

I en meningsmåling utført i september, for avisen Morgunbladid, svarte halvparten av Islands befolkning at de ønsket at Venstrebevegelsen leder Katrin Jakobsdottir skulle bli den nye statsministeren.

– Vi vil lede en regjering som kan skape bred enighet på lengre sikt, sier Jakobsdottir.

Åtte partier på tinget

Når over 45 prosent av stemmene er talt opp har åtte partier fått representanter inn i Alltinget, som har i alt 63 plasser. Det kan skape utfordringer når det skal forhandles om et regjeringssamarbeid.

Før valget var mange spente på hvordan det ville gå for Piratpartiet. Mange mente regjeringsskandalene i landet hadde banet vei for at det unge protestpartiet Piratpartiet skulle komme i regjering, men foreløpige ser det ikke ut som det går veien for partiet som ble dannet i 2012.

Partiet ser ut til å få en oppslutning på 9,2 prosent, og mister da fire av ti seter på tinget.

Andre valget på ett år

Det er bare ett år siden det forrige valget på Island. Nyvalget ble da skrevet ut som følge av avsløringer om at daværende statsminister Sigmundur Davíd Gunnlaugsson og kona hadde et selskap som var registrert i et såkalt skatteparadis.

Denne gangen er det statsminister Benediktsson som har oppløst regjeringen og skrevet ut nyvalg som følge av at Lys framtid trakk seg fra regjeringen. Partiet anklaget den konservative statsministeren for å ha forsøkt å dekke over at hans far har forsøkt å hjelpe en overgrepsdømt mann med å få fikset på rullebladet.

