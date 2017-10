Donald Trump kaller Russland-etterforskningen for en heksejakt

NTB utenriks

Ifølge CNN er siktelsene godkjent av en storjury, og kommer i forbindelse med etterforskningen av påstander om russisk innblanding i fjorårets presidentvalg.

I en rekke twittermeldinger hinter den amerikanske presidenten Donald Trump til at siktelsene er motivert av Demokratene for å svekke skattereformen det republikanske partiet jobber med.

– Denne russiske sammensvergelsen skjedde aldri. Demokratene bruker denne heksejakten for ond politikk, skriver han.

– Demokratene og Hillary Clinton er så skyldige, skriver han videre.

Siktelsene er foreløpig ikke offentliggjort, men kilder CNN har snakket med sier planen er å varetektsfengsle de siktede allerede mandag.

Det kommer ny informasjon hele tiden og saken er så komplekst, så det skal et stort juridisk team til for å komme til bunns i alt og ha nok hold i saken til å ta ut siktelser. Men på den annen side er spesialetterforsker Robert Mueller, som leder etterforskningen, kjent for å jobbe med hastesaker og har et team med 16 toppadvokater og de jobber sikkert døgnet rundt, sier McQuade til NBC News.

