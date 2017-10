Blodig angrep mot somalisk hotell over etter politioperasjon gjennom natten 

NTB utenriks

Minst 23 personer er ifølge myndighetene drept i angrepet, mange av dem sivile. Gjennomsøkingen av hotellet var søndag morgen ennå ikke over, men ifølge offiseren Mohamed Hussein greide sikkerhetsstyrker å ta kontroll over hotellet søndag morgen, mange timer etter at angrepet begynte lørdag ettermiddag.

Angriperne sprengte først en bilbombe rett utenfor inngangen til Nasa Hablod Hotel, deretter stormet væpnede menn hotellet og begynte å skyte. Mannen som kjørte bilen som gikk i luften, skal ha latet som om bilen fikk motorstopp og at han måtte ut og reparere den.

Det er også blitt meldt at en minibuss full av eksplosiver gikk i luften i et veikryss like ved og at en av angriperne utløste en selvmordsvest.

Tre angripere drept

– Fem væpnede menn stormet bygningen, to av dem ble drept, og resten ble fanget i live. Sikkerhetsstyrkene jobber fortsatt med å hente ut døde og sårede, og vi har ennå ikke et nøyaktig tall på hvor mange som er rammet, opplyste en talsmann for sikkerhetsdepartementet søndag morgen.

Nyhetsbyrået AP siterte samtidig en offiser som fastslo at minst 23 personer ble drept.

Den ytterliggående islamistgruppa al-Shabaab sier at gruppa står bak angrepet.

Spedbarn blant de drepte

Bilbombene forårsaket store ødelegger på bygninger og kjøretøy i nærheten av hotellet, som ofte blir brukt som møtested for politikere og ansatte i regjeringsapparatet.

Blant de om lag 30 sårede er en minister. Han ble reddet ut mens det fortsatt pågikk skuddvekslinger mellom angriperne og regjeringsstyrker. En tidligere landbruksminister og en tidligere politisjef skal være blant de døde.

Politiet har også funnet en kvinne og tre barn skutt og drept. Det ene barnet var et spedbarn. Ifølge lokalt politi ble alle skutt i hodet.

Hyppige angrep

Mogadishu har vært rammet av flere store bombeangrep de siste årene, senest 14. oktober da over 350 mennesker ble drept idet en lastebil full av sprengstoff eksploderte utenfor et hotell i sentrum av byen.

Dette angrepet var det verste selvmordsangrepet i det krigsherjede landet. Ingen har så langt tatt på seg skylden for angrepet, men myndighetene anklaget al-Shabaab for å stå bak.

Gruppa har gjennomført mange lignende angrep i Mogadishu.

