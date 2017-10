NTB utenriks

Lørdagens melding fra Anadolu kommer tre dager etter at politiet meldte at 62 personer var pågrepet i Istanbul, hvorav 58 var utlendinger. Også disse er mistenkt for å ha bånd til IS.

Den ytterliggående islamistgruppa anklages for en rekke terrorangrep i Tyrkia i 2015 og 2016 som tok livet av hundrevis av mennesker.

Tusenvis av mistenkte IS-tilhengere sitter allerede i tyrkiske fengsler.

