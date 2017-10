Spanias regjering ber Puigdemont stille i regionvalget

NTB utenriks

Regjeringstalsmann Inigo Mendez de Vigo sier i et intervju med nyhetsbyrået Reuters at dersom Puigdemont ønsker å fortsette i politikken, «noe han har rett til, så synes jeg han skal forberede seg for neste valg».

Statsminister Mariano Rajoys regjering opphevet fredag Catalonias selvstyre ved å avsette katalanske ledere og oppløse regionalforsamlingen. Samtidig utlyste han nyvalg i regionen 21. desember.

Puigdemont oppfordret i en tale tidligere lørdag til «demokratisk motstand» til Madrids kontroll over regionen.

– Jeg er ganske sikker på at dersom Puigdemont stiller i dette valget, så kan han utøve denne demokratiske motstanden, fortsetter Mendez de Vigo.

Puigdemonts regjering ble formelt avsatt lørdag formiddag. Mendez de Vigo sier at dersom Puigdemont nekter å forlate vervet, kommer regjeringen i Madrid til å reagere «intelligent og med sunn fornuft».

