Selvmordsangrep mot hotell i Mogadishu

NTB utenriks

Ifølge politiet pågår det et angrep inne på hotellet Nasa-Hablod, som ligger i nærheten av presidentpalasset. Hotellet er et hyppig brukt møtested for politikere og ansatte i regjeringsapparatet.

En polititalsmann sier flere mennesker trolig er drept eller såret, men at de ikke har oversikt over situasjonen ennå.

Øyenvitner forteller om en kraftig eksplosjon og at det stiger mye svart røyk opp fra området.

Mogadishu har vært rammet av flere store bombeangrep, senest 14. oktober da over 350 mennesker ble drept idet en lastebil full av sprengstoff eksploderte utenfor et hotell i sentrum av byen.

Angrepet var det verste selvmordsangrepet i det krigsherjede landet, og myndighetene har anklaget ekstremistgruppa al-Shabaab for å stå bak.

