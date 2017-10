NTB utenriks

En talsmann for provinsens guvernør opplyser at angrepene skjedde tidlig lørdag morgen. Han sier at skuddvekslingen varte i nesten en time og at seks opprørere også ble drept.

En talsmann for Taliban, Zabihullah Mujahid, sier at den islamistiske opprørsgruppen står bak angrepet. Han hevder at 14 politifolk ble drept, deriblant sjefene ved begge kontrollpostene.

