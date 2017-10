Madrid sparker Catalonias politisjef

NTB utenriks

Spanias innenriksminister Juan Ignacio Zoido skriver i en offentlig kunngjøring at han har avskjediget Josep Lluis Trapero, lederen for de katalanske politistyrkene, eller Mossos s'Esquarda,

Trapero er allerede er under etterforskning for oppvigleri. Han er mistenkt for å ha lagt til rette for folkeavstemningen om katalansk uavhengighet som ble gjennomført 1. oktober, og som spanske myndigheter hadde erklært for grunnlovsstridig.

Den katalanske politisjefen ble et kjent fjes i internasjonal presse etter terrorangrepet i Barcelona i august.

Sparkingen av Trapero lørdag formiddag skjedde samtidig som regionale ledere ble avsatt og Spanias statsminister Mariano Rajoy tok over fullmaktene til den katalanske presidenten Carles Puigdemont.

