Kurdisk nasjonalforsamling vil omfordele presidentens makt

NTB utenriks

Den kurdiske folkevalgte Iden Maarouf sier nasjonalforsamlingen skal møtes søndag, for å se hvordan de «best mulig kan omfordele presidentens makt» blant de lovgivende, utøvende og dømmende myndighetene.

Nasjonalforsamlingen opplyser i en uttalelse lørdag at en uttalelse fra Barzani skal leses opp under møtet, som skal starte klokka 13 norsk tid. Barzani er under økende press, og tirsdag besluttet nasjonalforsamlingen å fryse makten til presidenten, visepresidenten og sjefen for presidentskapet.

Barzani var hjernen bak folkeavstemningen 25. september, der over 90 prosent av innbyggerne i den selvstyrte kurdiske regionen stemte for full løsrivelse fra Irak. Barzani sørget for at folkeavstemningen, som ikke var bindende, ble gjennomført til tross for sterke advarsler både internasjonalt, fra nabolandene og fra sentralmyndighetene i Bagdad.

Den irakiske grunnlovsdomstolen har erklært folkeavstemningen for ugyldig, og irakiske styrker tok kontroll over landområder og oljefelt i og rundt Kirkuk-regionen fra de kurdiske peshmergastyrkene.

Det største opposisjonspartiet i irakisk Kurdistan, Goran-bevegelsen, krever at Barzani trekker seg etter tapet av de kurdiskkontrollerte områdene.

