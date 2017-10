Canada setter samarbeidet med irakiske styrker på vent

NTB utenriks

Ifølge det canadiske forsvarsdepartementet vil samarbeidet gjenopptas etter en klargjøring av det interne forholdet mellom ulike irakiske sikkerhetsstyrker er blitt klarere, og hvilke prioriteringer som skal gjøres framover.

Fredag stanset irakiske styrker operasjoner mot kurdiske peshmerga-styrker i Nord-Irak for å rede grunnen for samtaler mellom de to partene.

Både irakiske regjeringsstyrker og kurdiske styrker har fått våpen og opplæring av USA, og begge har de siste årene deltatt i krigen mot IS.

Etter folkeavstemningen om kurdisk uavhengighet i september har Irak startet en offensiv for å gjenerobre omstridte områder i Nord-Irak som kurderne har tatt kontroll over i forbindelse med kampen mot IS.

Canada deltar i den internasjonale koalisjonen som kjemper mot IS, slik også Norge gjør.

Fra februar 2016 har Canada hatt 210 spesialsoldater utplassert i Irak, en tredobling fra hva landet hadde tidligere. Norge har i underkant av 100 soldater i Irak. De har den siste tiden flyttet seg fra den kurdiskkontrollerte Arbil-provinsen til Anbar-provinsen, som kontrolleres av irakiske regjeringsstyrker, ifølge Forsvarets egen nettside.

