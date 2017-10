Avsatt katalansk leder oppfordrer til «demokratisk motstand» 

NTB utenriks

Fredag ga senatet i Madrid statsminister Mariano Rajoys regjering myndighet til å iverksette grunnlovens paragraf 155 og oppheve Catalonias selvstyre.

I en tale tidlig lørdag ettermiddag oppfordret Puigdemont ikke bare til demokratisk motstand mot Madrid, men han sa også at iverksettingen av paragraf 155 er illegitim. Han oppfordret katalanere til å utvise tålmodighet, utholdenhet og til å ha tro på framtida.

Puigdemont lovet også at han skal fortsette kampen for et «fritt land».

Puigdemonts regjering ble offisielt avsatt lørdag formiddag. Dagen før vedtok regionforsamlingen i Barcelona en omstridt uavhengighetserklæring. Samtidig fikk regjeringen i Madrid nasjonalforsamlingens støtte til å frata Catalonia selvstyret fram til det er holdt nytt valg og en ny regional regjering er innsatt.

(©NTB)