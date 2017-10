USA vil ha slutt på volden i Myanmar

NTB utenriks

I en telefonsamtale med general Min Aung Hlaing ga Tillerson uttrykk for bekymring for den humanitære krisen og de rapporterte overgrepene i delstaten Rakhine, opplyste utenriksdepartementets talskvinne Heather Nauert.

– Utenriksministeren oppfordret Burmas sikkerhetsstyrker til å støtte regjeringen i å få slutt på volden i Rakhine og sørge for at de som er blitt fordrevet kan vende trygt hjem, særlig det store antallet etniske rohingyaer, la hun til, og brukte landets tidligere navn.

Tillerson ber om FN-samarbeid

Mer enn 600.000 muslimske rohingyaer har flyktet over grensen til Bangladesh i den stadig eskalerende offensiven som startet i slutten av august. Militsangrep på Myanmars sikkerhetsstyrker i Rakhine utløste et stort angrep mot rohingyaene.

Tillerson, som besøkte India tidligere denne uka, oppfordret de militære i Myanmar til å gjøre det enklere å sikre humanitær hjelp til dem som er blitt fordrevet fra sine hjem.

Han tok også til orde for at hæren blant annet må samarbeide med FN for å sikre grundig, uavhengig gransking av alle påstander om brudd på menneskerettighetene og overgrep.

Sanksjoner mot offiserer

Washington kunngjorde mandag at de vil ha sanksjoner mot offiserer fra det myanmarske militæret. Tidligere i oktober signerte over 40 amerikanske politikere et brev der de ba utenriksminister Rex Tillerson og presidenten gi militære ledere fra Myanmar innreiseforbud.

Restriksjonene kommer etter at Tillerson uttalte at USA mener Myanmars militære ledere er ansvarlige for krisen i landet, og skiller dermed disse fra Aung San Suu Kyis sivile regjering.

Trekker støtte

Tirsdag trakk USA sin militære støtte ut fra enheter i Myanmar som har vært involvert i voldshandlinger mot rohingyaer.

– Vi ser med stor bekymring på de siste hendelsene i Rakhine-staten, og de voldelige, traumatiske overgrepene rohingyaene og andre grupper har opplevd, sa utenriksdepartementets talskvinne Heather Nauert da.

Ifølge etterforskere fra FN har sikkerhetsstyrkene i Myanmar åpnet ild mot ubevæpnede sivile, inkludert barn, og begått omfattende seksuelle overgrep.

General Min Aung Hlaing har konsekvent avvist anklager om at hans styrker har begått noen form for overgrep.

(©NTB)