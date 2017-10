USA-ledet koalisjon trekker melding om våpenhvile i Nord-Irak

NTB utenriks

Talsmannen sier fredag ettermiddag at kunngjøringen om våpenhvilen var feil.

Tidligere på dagen ble det meldt at irakiske styrker og den kurdiske peshmerga-militsen var blitt enige om en avtale om stans i kampene i Nord-Irak.

En talsmann ga beskjed om at våpenhvileavtalen gjaldt på alle fronter.

USA, som bistår både kurdiske og irakiske styrker, har forsøkt å dempe konflikten mellom det selvstyrte kurdiske området i nord og den irakiske sentralregjeringen etter at kurderne holdt en folkeavstemning om kurdisk uavhengighet 25. september.

I midten av oktober innledet irakiske styrker en offensiv for å gjenerobre områder som kurdiske peshmerga-styrker tok kontroll over i forbindelse med krigen mot den ytterliggående jihadistgruppa IS.

I løpet av kort tid tok regjeringsstyrkene kontroll over den viktige oljebyen Kirkuk, som både den irakiske regjeringen og kurderne krever kontroll over. De irakiske styrkene møtte relativt lite motstand fra kurderne, som i stedet trakk seg tilbake.

De kraftigste kampene har rast nordvest i Irak, der peshmerga-styrkene forsvarer en grenseovergang mot Tyrkia og et oljeanlegg som gjør at myndighetene i Kurdistan kan eksportere råolje til utlandet.

Fredag krevde irakiske styrker at kurdiske styrker må forlate grenseposten innen få timer. Torsdag ble det meldt om kraftige sammenstøt i Zummar-området i provinsen Nineveh.

Kampene mellom irakiske og kurdiske styrker pågår samtidig som Irak fortsetter kampen mot IS for å gjenerobre et IS-kontrollert området ved byen al-Qaim ved grensen til Syria.

