USA avviser katalansk uavhengighet

– USA kan glede seg over et flott vennskap og et varig partnerskap med NATO-allierte Spania, sier utenriksdepartementets talskvinne Heather Nauert.

– Catalonia er en integrert del av Spania, og USA støtter den spanske regjeringens konstitusjonelle tiltak for å bevare Spania sterkt og samlet, heter det videre.

Uttalelsen kom fredag kveld, like etter at regionforsamlingen i Catalonia vedtok en uavhengighetserklæring.

Den spanske regjeringen fikk samme dag klarsignal fra den spanske nasjonalforsamlingen til å oppheve katalanernes selvstyre midlertidig i tråd med grunnlovens paragraf 155.

