Tillerson ringte forsvarssjefen i Myanmar

I en telefonsamtale med general Min Aung Hlaing ga Tillerson uttrykk for bekymring for den humanitære krisen og de rapporterte overgrepene i delstaten Rakhine, opplyste utenriksdepartementets talskvinne Heather Nauert.

– Utenriksministeren oppfordret Burmas sikkerhetsstyrker til å støtte regjeringen i å få slutt på volden i Rakhine og sørge for at de som er blitt fordrevet kan vende trygt hjem, særlig det store antallet etniske rohingyaer, la hun til, og brukte landets tidligere navn.

Mer enn 600.000 muslimske rohingyaer har flyktet over grensen til Bangladesh i den stadig eskalerende offensiven som startet i slutten av august. Et militsangrep på Myanmars sikkerhetsstyrker i Rakhine utløste et stort angrep mot rohingyaene.

Tillerson, som besøkte India tidligere denne uka, oppfordret de militære i Myanmar til i bidra til humanitær hjelp til de som er blitt fordrevet fra sine hjem.

Han tok også til orde for at hæren blant annet må samarbeide med FN for å sikre grundig, uavhengig gransking av alle påstander om brudd på menneskerettighetene og overgrep.

