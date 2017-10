Storbritannia krever nye FN-sanksjoner mot Syria etter rapport om sarinangrep 

NTB utenriks

– Et robust internasjonalt svar er nå grunnleggende for å stille de ansvarlige for Khan Sheikhoun-angrepet til ansvar, sier den britiske FN-ambassadøren Matthew Rycoft fredag kveld.

Han opplyser også at Storbritannia er i samtaler med USA for å utarbeide et utkast til resolusjonsforslag der det tas til orde for nye sanksjoner mot Syria.

Mens flere vestlige land mener at president Bashar al-Assad og hans regjering må stilles til ansvar for angrepet, kaller Syria rapporten for en «forfalskning».

– Syria avviser kategorisk innholdet i rapporten til FN og Organissjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW). Denne rapporten og den som kom tidligere, er forfalskninger av sannheten og de forvrenger den nøyaktige informasjonen om hva som skjedde i Khan Sheikhoun, skriver det syriske utenriksdepartementet etter at rapporten ble offentliggjort sent torsdag.

Rapporten skaper også ny splid mellom vestlige land og Russland, som støtter Assad. For mens vestlige land mener at det nå er helt klart at regimet stor bak gassangrepet, sår russerne tvil om rapportens innhold.

– Selv den første, raske gjennomlesningen viser at det fortsatt er mange selvmotsigelser, logiske uoverensstemmelser, bruk av tvilsomme vitneforklaringer og ubekreftede bevis, sier viseutenriksminister Sergej Riabkov til nyhetsbyrået Interfax.

Han anklager også andre land for å utnytte rapporten til å fremme egne geopolitiske interesser i Syria.

Johnson ut mot Moskva

Storbritannias utenriksminister Boris Johnson reagerer kraftig på russernes reaksjon.

– Russland har gjentatte ganger forsøkt å hindre forsøk på å få fram sannheten om angrepet i Khan Sheikhoun. Russland har konsekvent forsøkt å beskytte Assad, sier han ifølge Reuters.

Angrepet mot den opprørskontrollerte byen fant sted i april. Over 80 mennesker ble drept, hvorav 30 var barn. FN-granskere har konkludert med at det ble brukt saringass i angrepet og at gassen kom fra en av regimets bomber.

Både den syriske regjeringen og Russland har hevdet av saringassen må ha vært lagret på bakken og at denne lekket ut da regimet bombet området.

Forlenget granskning?

I 2015 vedtok de 15 landene i FNs sikkerhetsråd enstemmig at inspektører skulle få mandat til å granske de kjemiske angrepene i Syria. Året etter ble mandatet forlenget med ett år. Denne uken nedstemte Russland et forslag om å forlenge mandatet i enda ett år. Dermed utløper det i midten av november.

Fredag opplyste Russlands FN-ambassadør Vassilij Nebenzia at landet vurderer om de likevel vil gå inn for å forlenge mandatet.

Menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch (HRW) ber som følge av rapporten om internasjonale sanksjoner mot Syria.

– Syrias gjentatte bruk av kjemiske våpen utgjør en alvorlig trussel mot det internasjonale forbudet mot kjemiske våpen. Alle land har en interesse av å sende sterke signaler om at disse grusomhetene ikke tolereres, sier Ole Solvang, nestleder for kriseenheten i HRW.

Overbevist om regimets skyld

FN-granskerne sier at de er sikre i sin sak.

– FN-panelet er overbevist om at det syriske regimet sto bak bruken av sarin ved Khan Sheikhoun 4. april 2017, heter det i rapporten.

Panelet bekrefter dermed tidligere funn gjort av USA, Frankrike og Storbritannia om at et syrisk fly slapp en sarinbombe.

Ifølge rapporten gjennomførte det syriske flyet fire angrep mot området i morgentimene 4. april i år.

– Bilder av våpenrester viser en kjemisk flybombe av en type som ble produsert i den tidligere Sovjetunionen, heter det videre i rapporten.

(©NTB)