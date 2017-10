Storbritannia anklager Nord-Korea for dataangrep som rammet sykehus

NTB utenriks

– Nord-Korea var landet som vi mener var involvert i det verdensomspennende angrepet, sier statssekretær Ben Wallace til BBC Radio 4. Han føyer til at regjeringen er så sikker i sin sak som det går an å bli.

WannaCry-angrepet rammet om lag 300.000 datamaskiner i 150 land i mai. Britisk helsevesen ble spesielt hardt rammet, men også det spanske teleselskapet Telefonica og det amerikanske logistikkselskapet FedEx var blant selskapene som opplevde å miste tilgang til innholdet på egne datamaskiner.

– Kan bli verre

Ifølge den britiske riksrevisjonen kunne angrepet ha vært unngått ved hjelp av elementær IT-sikkerhet.

– Det var et relativt usofistikert angrep som kunne ha vært unngått hvis det britiske helsevesenet hadde hatt en god praksis når det gjelder IT-sikkerhet, sier riksrevisjonens leder Amyas Morse.

Han ber det britiske helsedepartementet og andre helseledere skjerpe seg hvis de vil unngå mer avanserte angrep i framtiden.

Leger og pasienter rammet

Datamaskiner ved hele 81 engelske helsevirksomheter manglet viktige sikkerhetsoppdateringer som kunne ha beskyttet dem mot utpressingsviruset. I tillegg ble 600 allmennpraktiserende leger rammet.

Angrepet førte til at 19.500 legeavtaler ble avlyst, samtidig som ambulanser ble omdirigert.

WannaCry-viruset fungerer slik at det overtar kontroll over datamaskinen. For å få tilbake tilgangen til innholdet, må brukeren betale en løsesum. På forhånd hadde det kommet en rekke advarsler om at det var nødvendig med sikkerhetsoppdateringer av datamaskinene, men disse ble ikke respektert.

