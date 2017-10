Menneskerettighetsorganisasjon ber om sanksjoner mot Syria etter gassangrep

NTB utenriks

Gassangrepet skjedde ved Khan Sheikhoun i april, og over 80 mennesker, blant dem minst 30 barn, ble drept. Human Rights Watch (HRW) mener FNs sikkerhetsråd raskt må innføre sanksjoner mot den syriske regjeringen etter angrepet der det ble benyttet saringass.

– Syrias gjentatte bruk av kjemiske våpen utgjør en alvorlig trussel mot det internasjonale forbudet mot kjemiske våpen. Alle land har en interesse av å sende sterke signaler om at disse grusomhetene ikke tolereres, sa Ole Solvang, nestleder for kriseenheten i HRW i en uttalelse.

President Bashar al-Assad har ikke nektet for at syriske kampfly angrep Khan Sheikhoun, men for at det ble benyttet saringass. Ifølge det syriske regimet kom saringassen fra et av opprørernes lagre som ble bombet under angrepet.

Det er stikk i strid med funnene i en FN-rapport som ble lagt fram torsdag.

– FN-panelet er overbevist om at det syriske regimet sto bak bruken av sarin ved Khan Sheikhoun 4. april 2017, heter det i rapporten. Panelet bekrefter foreløpige funn gjort av USA, Frankrike og Storbritannia om at et syrisk fly slapp en sarinbombe.

Ifølge rapporten gjennomførte det syriske flyet fire angrep mot området i morgentimene 4. april i år. Kommisjonen har identifisert en av bombene som en kjemisk bombe.

