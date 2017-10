Jubel i Barcelona mens Madrid vurderer neste skritt 

NTB utenriks

Mens den katalanske regionpresidenten Carles Puigdemont maner til ro og verdighet for «å holde landet vårt i live de neste timene», har spansk påtalemyndighet varslet at den vil utarbeide en siktelse mot separatistlederen.

Ifølge en talsmann risikerer både Puigdemont og andre katalanske ledere å bli siktet for «opprør», noe som har en strafferamme på 30 år. Mildere straffer kan imidlertid innføres hvis «opprøret» ikke leder til vold.

Siktelsen skal etter planen leveres til en domstol neste uke, som så tar stilling til om de skal siktes eller ei.

– Suveren stat

Etter mye fram og tilbake de siste dagene besluttet regionforsamlingen i Barcelona fredag å erklære seg uavhengig med 70 mot 10 stemmer. To representanter stemte blankt, mens opposisjonen i den 135 seter store forsamlingen boikottet avstemningen.

– Vi etablerer en katalansk republikk som en uavhengig og suveren stat, heter det i innledningen til forslaget.

Det brøt ut voldsom applaus i salen da resultatet var klart. Titusener av uavhengighetstilhengere utenfor bygningen jublet, danset og sendte opp fyrverkeri.

Ingen aksept

Men katalanerne får ingen støtte i andre land. Både USA, Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Italia og to EU-presidenter tok raskt avstand fra uavhengighetserklæringen og ga full støtte til Spanias statsminister Mariano Rajoy og hans regjering.

Rajoy selv kalte regjeringen inn til krisemøte klokka 18 fredag kveld, og klokka 20.15 er det ventet at statsministeren vil kunngjøre myndighetenes neste skritt. Tidligere på dagen fikk regjeringen grønt lys av nasjonalforsamlingen til å iverksette grunnlovens paragraf 155 som innebærer at Catalonia blir fratatt selvstyret midlertidig. Det innebærer å avsette regionpresidenten Carles Puigdemont og hans regjering. Meningen er at Catalonia skal få tilbake selvstyret når det er holdt nyvalg i regionen.

Både den tyske regjeringen og EU-ledere har advart Spania mot å bruke makt.

Folkeavstemning

Konflikten mellom regionale ledere i Catalonia og regjeringen i Madrid ble trappet kraftig opp i forbindelse med at Catalonia holdt en folkeavstemning om uavhengighet 1. oktober. Spanske myndigheter erklærte den for grunnlovsstridig og satte inn politiet for å stanse gjennomføringen. Folkeavstemningen endte med stort flertall for uavhengighet, men kun 43 prosent av velgerne brukte stemmeretten.

Meningsmålinger tidligere i år viste at et flertall i Catalonia ønsket å bli værende i Spania.

Catalonia er en av Spanias rikeste regioner, og står for en betydelig del av landets bruttonasjonalprodukt.

– Trist dag

En av de katalanske folkevalgte som ønsker å forbli en del av Spania, Carlos Carrizosa, rev fredag i stykker separatistenes forslag til uavhengighetserklæring.

– Dette er en trist, dramatisk dag i Catalonia, sa han i en tale regionalforsamlingen før avstemningen om forslaget.

Samtidig varsler separatistene at de vil legge hindringer i veien for sentralregjeringen hvis den overtar styringen av regionen. Albert Botran fra det venstreorienterte partiet CUP lover «massiv sivil ulydighet» og «motstand» mot Madrid-regjeringen.

