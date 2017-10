Harvey Lee Oswald skal ha hatt samtaler med KGB-agent

NTB utenriks

Ifølge CNN inneholder et CIA-dokument skrevet samme dag som John F. Kennedy ble drept, informasjon om en samtale mellom Oswald og en KGB-agent.

Oswald ringte fra Mexico by til det russiske ambassaden i Mexico. Oswald snakket med konsulen Valerij Vladimirovitsj Kostikov, som ifølge CIA var en «identifisert KGB-agent», på «gebrokkent russisk». Samtalen mellom Oswald og Kostikov fant sted i september 1963.

USAs president Donald Trump er blitt bedt om å holde tilbake noen dokumenter rundt drapet på John F. Kennedy, men har godkjent frigivelsen av 2.891 andre.

I henhold til en lov fra 1992 må alt som fortsatt er holdt tilbake om drapet på president John F. Kennedy i november 1963, offentliggjøres etter 25 år. Presidenten kan holde noen av dem tilbake om han finner grunn til det, og flere av USAs etterretningsorganisasjoner har bedt ham fortsatt legge bånd på noen bestemte dokumenter.

Det hvite hus opplyser at særlig FBI og CIA har vært spesielt aktive for å sørge for at ikke alt materialet frigis.

Ifølge CIA har til sammen mer enn 69.000 av over 87.000 CIA-dokumenter som omhandler Kennedy-drapet, nå blitt frigjort. Det gjenstår dermed rundt 18.000 dokumenter. Etterretningsbyrået opplyser at også disse skal publiseres, men i en sensurert versjon.

Navn på personer CIA har samarbeidet med, samt navn på tidligere og nåværende CIA-offiserer, er blant det som sensureres.

(©NTB)