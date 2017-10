FBI mottok trusler mot Oswald dagen før han ble drept

NTB utenriks

Ifølge CNN inneholder et FBI-dokument fra 24. november 1963 en uttalelse fra daværende FBI-direktør J. Edgar Hoover om drapet på Oswald. Dokumentet er datert to dager etter at Kennedy ble skutt og samme dag som Oswald ble drept av Jack Ruby.

Hoover forteller at FBIs kontor i Dallas ble oppringt av en mann som «snakket med en rolig stemme» og som sa at han var medlem av en komité som skulle drepe Oswald. Hoover forteller videre at han beordret politisjefen i Dallas til å beskytte Oswald, men at han likevel ble drept av Ruby.

– Ruby sa at han ikke hadde noen tilknytning til noen og nekter for å ha ringt Dallas-kontoret i går, sa Hoover ifølge dokumentet.

Oswald og KGB, Kennedy og Castro

Et CIA-dokument skrevet 22. november, samme dag som John F. Kennedy ble drept, inneholder ifølge CNN informasjon om en samtale mellom Oswald og en KGB-agent.

Oswald ringte fra Mexico by til den russiske ambassaden i Mexico. Oswald snakket med konsulen Valerij Vladimirovitsj Kostikov, som ifølge CIA var en «identifisert KGB-agent», på «gebrokkent russisk». Telefonsamtalen fant sted i september 1963.

Også opplysninger om Cuba og Fidel Castro har kommet fram. Det er tidligere kjent at CIA deltok i en rekke attentatforsøk mot Cubas president Fidel Castro. I 2007 frigjorde CIA dokumenter som blant annet viste at CIA forsøkte å overtale to mafialedere, Salvatore Giancana og Santos Trafficant, til å ta ansvar for å drepe Castro.

I de nylig frigjorte Kennedy-dokumentene kommer det fram at Bobby Kennedy, John F. Kennedys bror og daværende justisminister i USA, forteller FBI at CIAs planer om å samarbeide med mafialederne ville gjøre det vanskelig for USA å straffeforfølge Giancana på et senere tidspunkt.

Han uttaler at CIA på grunn av dette ikke bør samarbeide med mafiaen igjen uten å forhøre seg med justisdepartementet først.

Noen dokumenter tilbakeholdt

USAs president Donald Trump er blitt bedt om å holde tilbake noen dokumenter rundt drapet på John F. Kennedy, men har godkjent frigivelsen av 2.891 andre.

– Jeg har ikke noe valg, sier Trump i en uttalelse om hvorfor noen dokumenter fortsatt hemmeligholdes. Han sier at de resterende dokumentene kan være en sikkerhetstrussel hvis de publiseres nå. Dokumentene vil bli ytterligere vurdert i løpet av de neste seks månedene før en eventuell frigivelse.

Det hvite hus opplyser at særlig FBI og CIA har vært spesielt aktive for å sørge for at ikke alt materialet frigis.

Ifølge CIA er til sammen mer enn 69.000 av over 87.000 CIA-dokumenter som omhandler Kennedy-drapet, nå blitt frigjort. Det gjenstår dermed rundt 18.000 dokumenter. Etterretningsbyrået opplyser at også disse skal publiseres, men i en sensurert versjon.

Navn på personer CIA har samarbeidet med, samt navn på tidligere og nåværende CIA-offiserer, er blant det som sensureres.

