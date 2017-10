Britisk konkurransetilsyn vil granske hotell-nettsider

NTB utenriks

I stedet for å gjøre det lettere for forbrukerne, mistenker The Competition and Markets Authority (CMA) at hotellbooking-sidene gjør valget vanskeligere.

Granskningen skal blant annet ta for seg spørsmål om skjulte gebyrer, søkeresultater og påstander om prisavslag, melder BBC fredag.

Blant de største aktørene på dette markedet er Expedia og Booking.com.

Booking.com ønsker foreløpig ikke å kommentere granskningen.

Trivago, som har Expedia som største eier, skriver i en uttalelse at selskapet vil samarbeide med konkurransemyndighetene for å forklare «hvilke fordeler den kan tilby forbrukere som leter etter det ideelle hotellet».

Ifølge CMA blir nettsidene brukt av 70 prosent av dem som leter etter et hotellrom. CMA-direktør Nisha Arora sier at CMA stiller spørsmål ved hvor klar og nøyaktig informasjonen er på disse sidene. Hun påpeker blant annet at hotellene som dukker opp, ikke bare er basert på de kriterier bruker har oppgitt, men også selskapenes kommersielle vurderinger.

Britisk hotellnæring er glad for at nettsidene skal granskes. Hotelleiere har lenge anklaget nettsidene for å ta høye gebyrer, sende ut villedende informasjon, bruke press for å selge og for ikke å være åpne om hvordan sidene fungerer.

(©NTB)