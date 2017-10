Venezuelas opposisjon får Sakharov-prisen 

NTB utenriks

Det melder Guy Verhofstadt, leder for den liberale partigruppen i EU-parlamentet. Den offisielle kunngjøringen skjer i plenum i EU-parlamentet i Strasbourg senere torsdag.

Prisen går til opposisjonspolitikere i nasjonalforsamlingen i Venezuela samt til politiske fanger i landet. Noen av navnene på listen er Leopoldo López, Antonio Ledezma og Daniel Ceballos.

Tildelingen kommer etter en periode med dyp politisk krise i landet.

Den svenske EU-parlamentarikeren Cecilia Wikström skriver at hun er skuffet over at prisen ikke i stedet gikk til den svensk-eritreiske journalisten og forfatteren Dawit Isaak, som er samvittighetsfange i Eritrea.

Dawit Isaak har nå sittet fengslet i mer enn 16 år i Eritrea uten lov og dom.

Sakharov-prisen er EU-parlamentets pris for ytringsfrihet. Den ble opprettet i 1988.

