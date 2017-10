Twitter forbyr annonser med russisk propaganda

NTB utenriks

Årsaken til forbudet er amerikanske etterretningsrapporter som mistenker de to foretakene for å ha forsøkt å påvirke presidentvalget i USA sist høst.

Innblanding i valg er ikke noe vi vil ha på Twitter, heter det.

– Det har ikke vært lett å komme fram til denne beslutningen. Vi tar dette skrittet som ledd i vårt kontinuerlige arbeid med å verne brukernes integritet på Twitter, sier selskapet.

Russia Today sier i en uttalelse på sin hjemmeside at de aldri har vært innblandet i noen form for ulovlig aktivitet, heller ikke påvirkning av noen under valgkampen, enten det nå er Twitter eller en annen plattform, heter det.

Det russiske utenriksdepartementet sier at beskjeden fra Twitter er nok en aggressiv handling som har til hensikt å forverre russiske mediers arbeid i USA. Russisk UD mener beslutningen er fattet etter påtrykk fra amerikanske etterretningsorganisasjoner.

I september stengte Twitter rundt 200 russiske kontoer som er mistenkt for å ha spredd desinformasjon under presidentvalgkampen 2016.

