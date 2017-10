Tillerson sier ingen framtid for Assad i Syria

NTB utenriks

Under et kort besøk i Genève, der FNs spesialutsending Staffan de Mistura forsøker å få til en ny runde Syria-forhandlinger, sa Tillerson at Assad må fratre som ledd i en fredsløsning i regi av FN.

Utenriksministeren sier at USAs politikk overfor Syria ikke har endret seg, men hans uttalelser torsdag var merkbart krassere enn tidligere. Og det fra en amerikansk administrasjon som sier at Assads skjebne ikke er en prioritert sak.

– Vi tror ikke det er noen framtid for Assads regime, for hans familie. Jeg tror jeg har sagt dette utallige ganger. Assad-familiens styre går mot slutten. Det eneste som gjenstår, er hvordan det skal skje, sa Tillerson.

Assad er blitt reddet av russisk og iransk inngripen i borgerkrigen på hans side. Han selv sier hardnakket at han ikke vil gi seg, stilt overfor en fiende som han kaller terrorister. Men vestlige land, den syriske opposisjonen og mange av Syrias arabiske naboland holder ham ansvarlig for de fleste av de 330.000 menneskene som har mistet livet i borgerkrigen.

FN-utsending de Mistura forsøker å samle Assads regime og motstandskoalisjonen til en åttende forhandlingsrunde i Genève, med start 28. november. Temaet for denne runden skal være arbeidet med å skrive en ny grunnlov og FN-overvåkede valg.

(©NTB)