Sammenstøt på valgdagen i Kenya

Kenyansk politi havnet i sammenstøt med opposisjonelle demonstranter i enkelte bydeler i Nairobi og i vestlige områder i Kenya torsdag morgen. I Kibera-slummen i hovedstaden skjøt politiet tåregass mot demonstrantene.

I opposisjonsleder Raila Odingas høyborg, Kisumu, holder flere valglokaler stengt. Kontrasten er sterk til situasjonen under det første presidentvalget 8. august, da folk sto i kø gjennom natten for å få avgitt stemme.

Også i områder der president Uhuru Kenyatta nyter stor oppslutning, rapporteres det torsdag om lavere valgdeltakelse.

– En plikt

– Det er min plikt å stemme. Forrige gang gikk køen rundt kvartalet, og jeg ventet i seks timer på å stemme. Denne gangen er det få folk, sa taxisjåføren David Njeru (26) mens han ventet på å avgi sin stemme i Nairobis Mathare-slum.

Valgurner og elektronisk utstyr for å identifisere velgere og overføre resultatene kom ikke fram i tide til flere stemmelokaler, og noen tjenestemenn ble utsatt for angrep fra opposisjonens støttespillere da de prøvde å levere fra seg stemmemateriale.

– Så langt har vi ikke fått delt ut noe materiale, og vi har ikke utplassert valgfunksjonærer. Grunnen er sikkerhet, sa en av valgfunksjonærene på morgenen.

Kenyatta mot nytt gjenvalg

Han la til at de håper på det beste, men forbereder seg på det verste – som ville være at det ikke kom noen valgfunksjonærer på plass.

Odinga hevder at valgkommisjonen ikke er tilstrekkelig uavhengig og at den har unnlatt å gjennomføre tilstrekkelige reformer. Dette er grunnen til at han boikotter omvalget.

Kenyatta vant det første presidentvalget, men dette resultatet ble opphevet av Kenyas høyesterett. Domstolen mente avviklingen av dette valget var preget av uregelmessigheter, etter at Odinga hadde klaget på det han mente var omfattende valgfusk.

Odingas boikott gjør at president Uhuru Kenyatta er nærmest garantert valgseier, men situasjonen åpner også for nye feider i domstolene og politisk uro etter valget.

