SVT: To av tre svenske kvinner har blitt sextrakassert

Blant mennene som har deltatt i undersøkelsen, svarer 19 prosent at de har blitt utsatt for trakassering og sjikane av seksuell karakter.

Samtidig svarer 23 svenske riksdagspolitikere i en undersøkelse gjort for avisen Expressen, at de har blitt utsatt for sextrakassering i løpet av sin tid i den svenske nasjonalforsamlingen.

Blant dem er lederen av det svenske Centerpartiet, Annie Lööf.

– Foruten alt netthat, som ofte har grov seksuell undertone, har også jeg fått uvelkomne hender på kroppen i politiske sammenhenger, sier Lööf til avisen.

En annen politiker, Emma Henriksson fra Kristdemokraterna, sier hun har opplevd sextrakassering fra andre riksdagspolitikere.

– Det skjedde senest da Riksdagen åpnet i år, sier hun.

Søkelyset på omfanget av seksuell trakassering har vært stort i Sverige, der titusenvis av kvinner har delt sine historier under emneknaggen #metoo.

Flere svenske medieprofiler har også blitt anklaget for sjikane og overgrep.

