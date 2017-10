Russland tester ballistiske raketter

NTB utenriks

Forsøkene inngår i det strategiske atomvåpenprogrammet, heter det.

En interkontinental ballistisk rakett av Topol-klassen ble skutt opp fra Plesetsk i den nordvestlige delen av landet og tre ballistiske raketter fra skutt opp fra to atomdrevne ubåter, to av dem fra Okhotskhavet nord for Japan og en fra Barentshavet i Arktis, melder departement.

Strategiske bombefly av typen Tu-160, Tu 95 MC og Tu-22 M3 tok av fra flere russiske flybaser og skjøt ut krysserraketter mot bakkemål i Kamtsjatka i det østlige Russland og i Komi-republikken i nord. Raketter ble også sendt mot russisk militært øvingsområde i Kasakhstan.

– Alle deler av øvelsene ble gjennomført på en vellykket måte, heter det i kunngjøringen fra departementet.

I begynnelsen av september gjennomførte Russland store militærøvelser sammen med Hviterussland ved NATOs østflanke. Øvelsene utløste uro i Polen og de baltiske landene, særlig omfanget og innretningen.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg påpekte torsdag det han kalte «uregelmessigheter» mellom det antallet soldater som faktisk deltok, og de tall som ble offentliggjort i Moskva.

