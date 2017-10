NTB utenriks

Samtalerunden skal starte 28. november, opplyser FNs spesialutsending Staffan de Mistura.

Han hadde torsdag et møte med Sikkerhetsrådet der han påpekte at fredsprosessen i Syria har kommet til et avgjørende øyeblikk etter at IS er beseiret i Raqqa og Deir al-Zor.

– Nå må vi få partene med i reelle forhandlinger, sa de Mistura.

Den nye FN-ledede samtalerunden skal følge opp et møte neste uke i Kasakhstans hovedstad Astana mellom representanter fra Russland, Iran og Tyrkia.

