Kunngjøringen fra Catalonia forsinket

NTB utenriks

Puigdemont skulle etter planen ha kommet med en kunngjøring 13.30, men denne ble utsatt med en time, ifølge spansk presse.

Det er knyttet stor spenning til om han vil gå til direkte konfrontasjon med spanske myndigheter og i klartekst erklære uavhengighet – eller velge å skrive ut nyvalg.

Ifølge spanske og katalanske aviser vil han velge det siste – nemlig å skrive ut nyvalg og dermed hindre at den spanske regjeringen griper inn og tar over makten i Catalonia.

– Puigdemont vil erklære nyvalg i Catalonia onsdag 20. desember, skriver den katalanske storavisen La Vanguardia.

U-sving

Avisen skriver at Puigdemont ser ut til å ha landet på dette etter mange timers forhandlinger onsdag kveld og under møtene torsdag morgen.

– Sannsynligheten for at man velger å erklære uavhengighet har dreid mot å skrive ut nyvalg – for å hindre at Spania tar i bruk artikkel 155, skriver La Vanguardia.

Artikkel 155 i grunnloven gir Spanias myndigheter anledning til å sette til side – helt eller delvis – de lokale styresmaktene.

Også avisa El Pais siterer kilder som mener at Puigdemont vil velge å skrive ut nyvalg framfor å eskalere konflikten og erklære uavhengighet. Dermed har den katalanske lederen tatt en politisk u-sving.

Maktovertakelse

Skulle Puigdemont ta skrittet helt ut og gjør det klart at Catalonia erklærer uavhengighet, blir den politiske krisen satt helt på spissen. Nyhetsbyråer skriver at regjeringen i Madrid da kan velge å gripe raskt inn for å ta over makten i Catalonia

En komité i det spanske senatet arbeider i disse dager med en plan om hvordan man skal ta over Catalonias institusjoner dersom det blir en klar uavhengighetserklæring.

Langvarig krise

Uansett hva regionalforsamlingen beslutter torsdag, frykter observatører at den politiske krisen vil fortsette lenge, noe som går kraftig utover økonomien i Catalonia.

Antallet turister har falt kraftig, og nærmere 1.500 selskaper har flyttet ut av regionen etter folkeavstemningen 1. oktober.

(©NTB)