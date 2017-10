Israel ærer araber for å ha reddet jøder fra utryddelse

NTB utenriks

Dr. Mohamed Helmy gjemte jøder fra nazistene i krigens Berlin. Han fikk æresbevisningen Righteous Among the Nations under en seremoni i den israelske ambassaden i Berlin torsdag.

Israels ambassadør til Tyskland, Jeremy Issacharoff, overrakte æresprisen fra holocaust-museet Yad Vashem til Helmys grandnevø, ifølge den israelske avisen Haaretz.

Yad Vashem ønsket å ære Helmy allerede i 2013, men hans familie ville ikke den gang ta imot prisen. Helmy selv døde i 1982. Han er én av over 26.500 personer som er blitt funnet verdig Israels høyeste æresbevisning for ikke-jøder.

