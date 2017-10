EU-domstolen: Bridge er ikke en sport 

NTB utenriks

Det er en krangel om momsregler som ligger bak domstolens beslutning.

Det engelske bridgeforbundet (EBU) mener bridgeklubber bør kunne benytte seg av EUs mulighet for momsfritak for sportsarrangementer. Det er blitt avvist av britiske skattemyndigheter, som mener bridge ikke kan defineres som sport.

Nå har EU-domstolen gitt skattemyndighetene rett. Domstolen konkluderer med at en aktivitet må ha et «ikke ubetydelig fysisk element» for å kunne defineres som sport.

Bridge kan derimot defineres som en kulturell tjeneste, ifølge domstolen. Dermed er momsfritak fortsatt mulig, i henhold til EUs momsdirektiv.

