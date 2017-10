Catalonias leder viker tilbake fra å utskrive nyvalg

NTB utenriks

En presset og ordknapp leder sendte det betente spørsmålet om løsrivelse over til regionsforsamlingen. Hans hundretusener av tilhengere fikk ikke høre de forløsende ord om at løsrivelsen var underveis, ei heller at det ville bli en mellomløsning med nyvalg senere på høsten.

Nok en gang ble resultatet av folkestemningen hengende i luften, uten at de politiske konsekvensene av den enorme oppslutningen blant dem deltok, ble klart hamret ut. Det er ventet at regionforsamlingen skal drøfte situasjonen på et møte senere torsdag, en debatt som trolig vil vare inn i nattetimene.

Forventningene om at han ville holde sentralregjeringen på armlengdes avstand gjennom å oppløse regionsparlamentet og skaffe seg et styringsdyktig flertall gjennom nyvalg, ble ikke innfridd. To av hans representanter i nasjonalforsamlingen har allerede sagt at de går av i protest mot tanken om nyvalg.

Holder presset oppe

'Samtidig opprettholdt sentralregjeringen i Madrid det politiske presset. Visestatsminister Soraya Saenz de Sanatamaria sa at beslutningen om å sette Catalonia under administrasjon er nødvendig for å gjenopprette respekten for spansk lov.

– Men vi ønsker å innlede en ny fase, bygd på respekt for lovverket, sa visestatsministeren i en tale til senatet i nasjonalforsamlingen i Madrid.

Det er ventet at parlamentet fredag skal drøfte regjeringens respons på den katalanske folkeavstemningen om full løsrivelse fra Spania.

Puigdemont sa at det var hans plikt som regionleder å finne en forhandlingsløsning på krisen for å unngå at den mye omtalte paragraf 155 i grunnloven om overstyring av Catalonia, blir satt i verk. Men han la til at han ikke hadde tilstrekkelig ryggdekning for å utskrive nyvalg.

Motstand

Puigdemonts samarbeidspartner i mindretallskoalisjonen, det katalanske venstrepartiet ERC, har gjort det klart at det ikke støtter nyvalg og at koalisjonen kan ryke dersom regionlederen presser fram denne løsningen. Også støttepartiet CUP har motsatt seg nyvalg.

Puigdemonts fem minutter lange kunngjøring kom etter en dag full av motstridende meldinger om hva regionlederen skulle si og når han skulle framføre budskapet. Kunngjøringen ble utsatt flere ganger, men ble omsider holdt kl. 17 på ettermiddagen.

De første kommentarene tyder på at den katalanske lederen ikke har fått med seg sine koalisjonspartnere på nyvalg og at det kontante svaret fra sentralregjeringen i Madrid og fra et skeptisk lokalt næringsliv har fått ham til å nøle.

