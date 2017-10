Catalonias leder gir fortsatt ikke noe klart svar

NTB utenriks

I en kort kunngjøring fra Puigdemont kom det ingen avklaring på hva veien videre blir for planene om selvstyre for Catalonia. Puigdemont sendte ballen over til regionforsamlingen og sa at det er opp til de folkevalgte å ta stilling til dette spørsmålet.

Den fem minutter lange kunngjøringen kom etter en dag full av motstridende meldinger om hva regionlederen skulle si og når han skulle framføre budskapet. Kunngjøringen ble utsatt flere ganger, men ble omsider holdt kl. 17 på ettermiddagen.

De første kommentarene tyder på at den katalanske lederen ikke har fått med seg sine koalisjonspartnere på nyvalg og at det kontante svaret fra sentralregjeringen i Madrid og fra et skeptisk lokalt næringsliv har fått han til å nøle.

Det er ventet at regionsforsamlingen skal drøfte situasjonen på et møte senere torsdag.

