Brasils president unngikk korrupsjonssak

Etter en avstemning onsdag kom landets kongress til at han ikke skal suspenderes i påvente av en rettssak. Temer trengte minst en tredel av stemmene til de 513 representantene i underhuset.

Sent onsdag kveld hadde han passert grensen på 171 representanter. Samtidig var det klart at 151 representanter da hadde gått inn for at han skulle suspenderes og rettsforfølges.

Kongressmedlem Carlos Murun, en nær alliert av Temer, sa at presidenten be undersøkt på sykehus onsdag etter å ha følt ubehag. Han la til at han ikke trodde helseproblemet var alvorlig.

Temer er trukket inn i en korrupsjonsskandale og sliter med lav oppslutning på meningsmålingene. Han vant en omgang i korrupsjonssaken i august, da underhuset nedstemte et forslag om riksrett.

Presidenten anklages blant annet for å ha bestukket politikere og for å ha tatt imot bestikkelser fra kjøttgiganten JBS. Selv har han kalt anklagene for absurde.

Selv om Temer nok en gang unngikk en rettssak, er han trolig nå så svekket av anklagene at han vil få problemer med å gjennomføre viktige reformer i Brasil.

