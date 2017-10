Abadi avviser kurdisk tilbud om å fryse folkeavstemningen

NTB utenriks

Abadi sier at det kurdiske tilbudet ikke er nok, og at det eneste han vil godta, er en full annullering av folkeavstemningen, der 90 prosent stemte for uavhengighet.

Abadi, som er på besøk i Iran, opplyste samtidig at irakiske styrker har gått løs på den siste bastionen til IS som består av to mindre byer langs grensa til Syria. I en pressemelding sier han at det er byene al-Qaim og Rawa som skal frigjøres.

Abadi er på rundreise til nabolandene etter den vellykkede offensiven mot IS det siste året. Han har tidligere vært i både Tyrkia og Jordan og hatt samtaler med USA, som er opptatt av å beholde ham som alliert.

Kurdiske myndigheter beskylder samtidig Irak for å ha innledet en offensiv mot dem nær grensa til Tyrkia, ifølge kurdiske forsvarskilder.

– Fra og med klokka 6 i dag tidlig har irakiske styrker og iranskstøttede paramilitære styrker angrepet peshmergastillinger ved Zummar-fronten nordvest for Mosul med tungt artilleri. De går videre mot flere peshmergastillinger, opplyser forsvarskilder i den autonome kurdiske regionen.

(©NTB)